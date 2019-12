I 10 articoli più letti del 2019 su ModenaToday

Quali sono i fatti che hanno destato il maggior interesse da parte dei nostri lettori durante l'anno che sta per chiudersi? Proviamo a dare una riposta riportando gli articoli che hanno ottenuto il maggior numero di visite, anche grazie al fatto di essere diventati virali sui social network.

Partiamo dalla decima posizione e risaliamo la classifica:

Auto in vendita in un negozio allestito lungo via Tavoni, annunci online e prove su strada con i clienti. Una volta incassati i soldi, però, l'azienda si volatilizza. E' accaduto a metà gennaio nel piccolo centro della provincia modenese, dove abilissimi truffatori sono riusciti ad intascare le caparre di ingari acquirenti, realizzando un volume d'affari che i Carabinieri hanno stimato addirittura intorno al milione di euro.

Il 19 maggio erano partiti da Reggio Emilia con destinazione Rovigo, ma la loro corsa si è fermata poco prima del casello di Modena Sud della A1, dove la loro auto si è schiantata. Le due vittime dell'incidente della scorsa notte - Fausto Dal Moro e Luigi Visconti - avevano ripreso e diffuso su Facebook un video girato pochi minuti prima del tragico epilogo. Il filmato, diventato virale, non ha mancato di scatenare molte reazioni da parte degli utenti della Rete.

Quando la cronaca assume contorni goffi. A fine agosto scorso è successo per uni ntervento surreale dei Carabinieri, chiamati da una donna che aveva appena cercato di rubare tre confezioni di palloncini gonfiabili in un "mercatone" cinese. Il negoziante la stava trattenendo per pretendere i soldi e lei voleva essere "liberata".