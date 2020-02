“Degrado della zona e impossibilità di andare oltre”, chiude il club-ristorante 8 Brooklyn

"Troppo degrado e poca collaborazione da parte dei proprietari dell'immobile". Queste le principali motivazioni che hanno portato i proprietari del ristorante, allestito come una galleria di street art, l'8 Brooklyn, a chiudere i battenti.

Una situazione che era divenuta insostenibile con episodi di degrado nei pressi dell'edificio o all'interno dello stesso, mancata cura da parte dei proprietari dell'immobile, delle aree esterne e tanto altro. Ben nota è la situazione dei locali posti proprio alle spalle del ristorante, abbandonati e spesso meta di sbandati e spacciatori.

A rendere celebre il 8 Brooklyn, oltre all’allestimento in stile newyorkese, era il murales di Luciano Pavarotti visibile dal cavalcavia Mazzoni. Una vera e propria opera di street art realizzata dall'artista Mauro Roselli. Ora quell'opera d'arte, così come tante altre collocate dentro e fuori dal locale, potrebbe andare perduta.

"Chiudere il Brooklyn è per noi molto triste- affermano i proprietari del locale- non tanto per una questione di attività ma per le potenzialità che quel posto aveva. Si poteva valorizzazione un'intera area degradata di Modena grazie alla street art così come accade in molte città europee".

Sempre i proprietari del locale avevano cercato più di una volta di venire ad un accordo coi veri proprietari dello stabile senza però trovare riscontri positivi. "Abbiamo illuminato la zona a spese nostre- proseguono- abbiamo fatto svuotare, sempre a spese nostre, i dieci posti di garage interrati che da tempo si riempiono di acqua stagnante ma nulla. Riqualificare lo stabile avrebbe giovato anche ai proprietari ma loro non ne hanno voluto sapere". Intanto tutti gli ex lavoratori del 8 Brooklyn sono stati ricollocati in atre attività