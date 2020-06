A Formigine parte la distribuzione delle mascherine donate da Ferrari

Saranno distribuite domani (sabato 13 giugno), domenica 14, sabato 20 e domenica 21 giugno dalle ore 9 alle ore 12.30 le mascherine lavabili in tessuto TNT che Ferrari Spa ha donato ai formiginesi.

I luoghi di distribuzione sono: per il capoluogo il piano terra degli uffici comunali e il piano terra di Sala Loggia; a Casinalbo la Sala Civica di via Landucci; a Corlo, la palestra comunale; a Colombaro la Ferramenta "Fer Garden" di via Sant'Antonio 95/D; a Magreta l’Auditorium Palmieri.

Saranno i volontari di Protezione civile, Tutto si muove, Le Palafitte, PGS Fides, gli Scout e alcuni cittadini di Colombaro a predisporre la distribuzione di una mascherina per famiglia e una mascherina a bambino, tra i 6 e i 14 anni. Assieme alle mascherine, saranno consegnate le istruzioni per il lavaggio e su come utilizzarle correttamente.

Il progetto di Ferrari Spa, “Back on Track” (“Torna in pista”) è nato dalla collaborazione con un pool di virologi ed esperti e patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna, ed ha come obiettivo la sicurezza dell’ambiente di lavoro al riavvio dell’attività produttiva, anche in riferimento alla diffusione del Covid-19.

L’azienda allarga lo sguardo alla comunità che la ospita, favorendo la ripresa del tessuto produttivo. Proprio per questo, saranno distribuiti ai commercianti adesivi per il rispetto della distanza interpersonale e cartelli con indicazioni in italiano e in inglese sulle buone prassi da seguire.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Afferma il Sindaco Maria Costi: “Ringrazio la Ferrari a nome i tutta la cittadinanza per l’attenzione che ha dimostrato in occasione di questa pandemia. Ora arrivano le mascherine anche per i bambini e la segnaletica per i negozi per una ripartenza in sicurezza, ma abbiamo già ricevuto 140 PC portatili, 4 stampanti e 48 toner che hanno consentito ai nostri istituti di istruzione primaria e secondaria di primo grado un miglior programma di lezioni online”.