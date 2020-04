Riaprono gli orti, una bella notizia per 1.100 modenesi

La riapertura degli orti del Comune di Modena, è stata accolta con entusiasmo dagli oltre 1.100 ortolani e dalle loro famiglie. Questo permetterà agli assegnatari di riprendere un minimo di attività fisica e di poter effettuare ogni azione necessaria alla coltivazione dei prodotti dell’orto per l’autoconsumo. L’ autocomsumo per diverse famiglie rappresenta un’integrazione importante per il bilancio famigliare.

Come disposto dalla nuova ordinanza della Regione Emilia Romagna congiuntamente a quella del Sindaco Giancarlo Muzzarelli oggi sono stati alcune centinaia di ortolani che nel rispetto di quanto previsto e cioe’ armati di mascherina e guanti hanno varcato i cancelli delle aree ortive.

Oggi è stato consentito l’accesso a chi è autorizzato alla coltivazione degli orti, nelle diverse aree collocate ne territorio, col numero dispari. All’entrata e all’uscita hanno trovato, messe a disposizione dei Centro Anziani le soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani. Gli ortolani consapevoli anche della loro età, hanno rispettato il distanziamento interpersonale all’interno delle aree ortive ed hanno evitato assembramento sia all’entrata che all’uscita.

Le associazioni gestori delle aree hanno inviato alle competenti autorità l’elenco dei 1100 assegnatari e questa sera hanno sanificato i bagni presenti nelle diverse aree.

