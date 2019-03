A scuola sempre più vaccinati, ma sono ancora 4.100 i bambini non in regola

Cala in maniera decisa – del 68,5% rispetto allo scorso anno scolastico – il numero dei bambini frequentanti gli istituti scolastici che, alla data dell’11 marzo, risultano non in regola con la copertura vaccinale. Considerando l’attività di “recupero” delle vaccinazioni non effettuate svolta durante tutto l’anno da parte del Servizio di Pediatria di Comunità dell’Azienda USL di Modena è possibile stimare che vi siano oggi poco più di 4.100 alunni che non sono ancora in regola con le vaccinazioni obbligatorie. Di questi 600/650 i minori che potrebbero essere esclusi da Nidi e Scuole dell’infanzia, mentre sono circa 3.500 i minori studenti di scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a rischio sanzione.

“All’inizio della campagna straordinaria, nel 2017, in tutta la provincia di Modena erano quasi 13.000 i minori (nella fascia 0-16 anni), che non risultavano in regola rispetto ai parametri previsti della legge 119/2017 – chiarisce Giulio Sighinolfi, responsabile della Pediatria di Comunità dell’Azienda USL di Modena – mentre ad oggi, come dimostrano i dati regionali diffusi di recente, le coperture sono complessivamente e globalmente aumentate riportandosi su valori in gran parte superiori a quel 95% indicato dall'OMS come il livello adeguato a prevenire la diffusione delle malattie infettive”.

Scade oggi il termine ultimo per i genitori degli alunni che dovevano ancora presentare la certificazione ufficiale, ma i dati definitivi si avranno dopo il 10 giugno, quando la Pediatria di Comunità avrà terminato di rivalutare gli elenchi pervenuti dagli istituti scolastici di tutta provincia.

Per rispondere ai dubbi/richieste dei cittadini e delle istituzioni sono stati attivati il sito internet dedicato www.ascuolavaccinati.it, una pagina dedicata all’interno di ERSalute: http://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccinazioni-infanzia-e-adolescenza, il numero verde 800 033 033 e l'indirizzo mail: infovaccinazioni@regione.emilia-romagna.it