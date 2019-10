Verifiche dopo il crollo, saranno abbattuti otto ippocastani in via de' Fogliani

Martedì 29 ottobre, dalle 9 e per tutta la giornata, in via De’ Fogliani si svolgerà un intervento di rimozione urgente di otto alberi risultati instabili a seguito delle prove di trazione eseguite lo scorso 24 ottobre a tutela della sicurezza delle persone.

Il cantiere, coordinato dai tecnici del servizio Manutenzione urbana del Comune di Modena, interesserà tutta la via (dall’incrocio con via Muratori a quello con viale Buon Pastore) e prevede restringimenti di carreggiata e divieto di sosta su tutto il tratto, indicati da apposita segnaletica. La conclusione dei lavori è prevista entro mercoledì 30 ottobre.

Dopo la caduta dello scorso 10 ottobre di un albero che si presentava asintomatico, dieci ippocastani presenti sul viale sono stati sottoposti a una prova di trazione controllata per verificare la capacità ancorante del loro apparato radicale. La prova ha dato risultato negativo per otto di queste piante, risultate instabili e per le quali, quindi, è stato deciso l’abbattimento immediato.

In seguito all’abbattimento, per via De’ Fogliani è allo studio un progetto di riqualificazione che prevede la sostituzione di tutte le piante presenti e la messa a dimora di nuovi alberi.

Sabato scorso intorno alle 17.30 una pattuglia della Volante che stava transitando in viale Tassoni ha deciso di sottoporre ad un controllo una Alfa Romeo Giulia con a bordo due uomini. Il conducente ha però ignorato l'alt e si è lanciato a grande velocità verso via Vittorio Veneto, compiendo manovre spericolate. Il fuggitivo è anche entrato in Ztl, ma si è bloccato in calle di Luca, dove la strada è sbarrata. A quel punto il conducente è sceso e ha proseguito la fuga di corsa.

Uno dei due poliziotti ha inseguito il fuggitivo, mentre il collega ha bloccato l'auto con a bordo l'altra persona, che nel frattempo tentava a sua volta di ripartire. L'inseguimento a piedi si è concluso in via Camatta, dove il malvivente è stato bloccato mentre cercava di scavalcare un cancello.

Una volta perquisito, lo straniero è stato trovato in possesso di dosi di cocaina per 2,5 grammi. Si trattava di un tunisino di 40 anni, pregiudicato, che è stato denunciato a piede libero per resistenza, ma anche per guida senza patente. L'altra persona, un italiano, è risultato in realtà essere il proprietario dell'auto, un cittadino di Potenza nei cui confronti è stato emesso un foglio di via.