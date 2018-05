Piscina dell'Accademia Militare, nuovo accordo per l'apertura al pubblico

Il Comune di Modena e l’Accademia militare proseguono nella positiva esperienza già sperimentata da diversi anni mettendo a disposizione della città gli spazi d’acqua della piscina Manfredo Fanti non utilizzati per gli allenamenti degli allievi dell’Accademia, con l’obiettivo di ampliare gli spazi d’acqua cittadini per la promozione delle attività sportive.

A questo scopo, Comune e Accademia militare hanno sottoscritto una convenzione di durata triennale, in vigore dall’1 settembre 2018 al 30 giugno 2021, che stabilisce gli obiettivi e definisce le modalità dell’utilizzo. La convenzione è stata firmata nella giornata di giovedì 17 maggio dal generale Stefano Mannino, comandante dell’Accademia militare di Modena, e da Giulia Severi, dirigente del Comune di Modena.

Sulla base dell’accordo, l’Accademia mette a disposizione da un minimo di 25 a un massimo di 35 ore/vasca settimanali nella fascia oraria pomeridiana e serale. Il Comune, attraverso un avviso pubblico, individuerà un soggetto sportivo in qualità di utilizzatore principale dell’impianto che, a fronte dell’assegnazione, dovrà garantire alcuni servizi essenziali, anche per le altre società indicate dal Comune e per l’Accademia stessa, tra i quali pulizia, assistenza bagnanti, piccole manutenzioni, allestimenti e disallestimenti, interventi necessari a garantire la sanificazione dell’acqua.

Gli spazi non utilizzati dal soggetto sportivo gestore saranno assegnati, nell’ambito della disponibilità oraria offerta dall’Accademia, alle società di nuoto locali sulla base del bando annuale di attribuzione degli spazi sportivi comunali che corrisponderanno al gestore la tariffa per allenamenti e corsi equivalente a quella applicata negli impianti comunali.