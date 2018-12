Mirandola, gli studenti delle medie "adottano" 30 bambini in Madagascar

Ottimo bilancio per il mercatino della solidarietà degli studenti delle scuole medie “Montanari”, che si è svolto in occasione della Fiera Mercato di Francia Corta di novembre, patrocinata dal Comune. Il ricavato dell’iniziativa è stato infatti di 2.770 euro, che la scuola utilizzerà per dare continuità al progetto di adozione a distanza di 30 bambini (uno per classe) della Missione Analavoka in Madagascar. Resterà una piccola somma che il Consiglio di istituto destinerà ad altre attività di solidarietà.

Nello stand allestito dai ragazzi sono stati venduti piccoli oggetti artigianali, oli essenziali, acque profumate per ambiente, saponi e saponette, bigliettini di auguri. Tutto il materiale è stato realizzato dagli studenti. La partecipazione di tutti e la condivisione del progetto sono state davvero importanti.

«Mi è piaciuto fare conoscenze, parlare con le persone che venivano al nostro banchetto e raccontare il motivo per cui eravamo lì. Sono stata contenta di vedere tante persone che volevano aiutare, come è stato altrettanto bello vedere che i nostri insegnanti e la preside ci hanno accompagnati e guidati in questo bellissimo percorso», commenta ad esempio Tian, una studentessa. «Ho fatto il giusto, per aiutare qualcuno che non ha niente, ho pensato in modo non superficiale a bambini che hanno bisogno; abbiamo fatto un’azione bella», aggiunge Andrea. L’iniziativa di solidarietà 2018 è proseguita il 15 dicembre, nell’ambito del mercatino del volontariato.