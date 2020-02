Anche l'Agenzia Dogane e Monopoli a Modenantiquaria con uno stand informativo

Dall’8 al 16 febbraio 2020 si svolgerà presso ModenaFiere, viale Virgilio n.70, “Modenantiquaria” - XXXIV Mostra di antiquariato, la più longeva manifestazione italiana del settore d’alto antiquariato.

Si tratta di un appuntamento unico nel panorama nazionale, che attira collezionisti ed esperti d’arte da tutta Europa alla ricerca del pezzo unico per grandi collezioni internazionali e per i più famosi Musei del mondo, sicuri di ammirare e acquistare ciò che di meglio il mercato può attualmente offrire. Come ogni anno, infatti, selezionatissime gallerie d’arte esporranno opere di immenso valore, con nomi quali Tintoretto, Cagnacci, Guercino, Boldini, Andy Wharol e Fontana.

L’Ufficio delle Dogane di Modena sarà presente con un proprio stand (Guido Reni C11) per fornire ai visitatori informazioni utili sugli scambi internazionali e far conoscere in anticipo le principali disposizioni doganali d’interesse.