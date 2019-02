Aggiornamento sistema informatico dell'Ospedale di Sassuolo. Previsti possibili rallentamenti

E' stato aggiornato il sistema informatico con possibili rallentamenti nell’attività del P.S a partire dalle ore 23:00 di mercoledì 27 febbraio 2019 è in programma. L’intervento dovrebbe essere concluso entro le prime ore della mattina successiva. I pazienti che accederanno al Pronto Soccorso dell’ospedale durante queste ore potrebbero essere presi in carico con tempi differenti da quelli consueti, dal momento che la loro gestione (accettazione, refertazione etc) dovrà avvenire attraverso i soli mezzi cartacei.

Gli operatori infatti non potranno utilizzare temporaneamente i sistemi informatici aziendali. L’aggiornamento è l’inizio di un progetto, il cui termine è previsto entro l’estate, che serve a migliorare tutte le tecnologiche di comunicazione informatica oggi utilizzate in ospedale, compreso il Wi-Fi gratuito a disposizione degli utenti e gli applicativi utilizzati dagli operatori per la presa in carico e la gestione dei pazienti.