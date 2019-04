Ospedale di Pavullo, aggiudicati i lavori per il nuovo Pronto Soccorso

Nuovo importante step nel percorso che porterà alla realizzazione del nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale di Pavullo. Nei giorni scorsi, infatti, è avvenuta l’aggiudicazione dei lavori alla ditta AR.F.A. Tech Srl di Bari, a conclusione della gara di appalto da oltre 1 milione e 600mila euro. Il cantiere si aprirà non appena termineranno i lavori per il Pronto Soccorso temporaneo, attualmente in corso.

I due interventi si innestano nell’ambito di una più ampia riorganizzazione del servizio di emergenza-urgenza dell’Ospedale di Pavullo. L’investimento complessivo, del valore di 2 milioni e 800mila euro (più 400mila euro aggiuntivi per arredi e attrezzature), comprende la creazione di un nuovo PS con nuovi percorsi, nuovi spazi e l’adeguamento alle normative su sicurezza ed impianti: razionalizzando e riorganizzando i diversi ambienti sarà possibile migliorare i percorsi d’accesso e presa in carico-gestione degli utenti, e promuovere, nelle nuove aree di cura, percorsi clinico-assistenziali innovativi.

Il nuovo Pronto Soccorso è solo una delle importanti ristrutturazioni che stanno interessando l’Ospedale di Pavullo. Dal comparto chirurgico alla centrale di sterilizzazione, fino alle opere accessorie, tutti gli interventi sono mirati a qualificare e rendere più sicuri i servizi offerti.