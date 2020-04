“Aiuta chi ci aiuta” la raccolta fondi per i servizi socio-assistenziali

“Aiuta chi ci aiuta” è il nome della raccolta fondi promossa dalla giunta dell’Unione e destinata ai servizi socio-assistenziali e sanitari del territorio per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Il progetto nasce dal fatto che a seguito delle misure messe in atto per contenere la diffusione della pandemia si è rapidamente aggravata la condizione economica della popolazione a causa della sospensione di numerose attività produttive rendendo oggi indeterminabile la platea delle persone in stato di bisogno.



In particolare risulta critica la situazione delle persone in condizione di fragilità, come gli anziani soli o i non autosufficienti, così come si sono velocemente aggravate le condizioni economiche delle persone che prestavano attività di assistenza privata e che ora, anche a causa dell’impossibilità degli spostamenti, hanno dovuto abbandonare il loro impiego rendendo difficile garantire anche il sostentamento alimentare.



La raccolta fondi attivata dall’Unione ha quindi l’obiettivo di potenziare il sostegno economico in favore delle persone in isolamento preventivo e che non hanno possibilità di procurarsi beni alimentari, e più in generale di tutti coloro che si trovano in difficoltà economica.



Le risorse raccolte andranno ad arricchire il fondo straordinario messo a disposizione dei Comuni dalla Protezione Civile e serviranno anche per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti e camici sterili per il personale impegnato nei servizi sociali o nella Polizia Municipale.

L’IBAN su cui i cittadini, le associazioni di volontariato e le imprese possono fare donazioni è: IT97T050346685000000017136, CAUSALE Servizi socio-assistenziali e sanitari del territorio.