Attualità Navicello / Via Nonantolana, 1217

Aiutare gli animali in difficoltà, il Comune rinnova i fondi al Pettirosso

Confermato il contributo che il Comune di Modena versa al Centro il Pettirosso per l’attività di recupero della fauna selvatica ferita e in difficoltà che l’associazione svolge in città e all’interno dei parchi cittadini