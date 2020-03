Camere d'albergo gratuite per gli operatori sanitari, accordo a Modena

A Modena saranno messi a disposizione degli operatori della sanità pubblica alloggi gratuiti. Una iniziativa voluta fortemente dalle sigle della Funzione Pubblica di Cgil, Cisl e Uil e realizzata grazie all’impegno e la volontà dell’Azienda USL e Federalberghi che hanno creduto in quest’idea.

Con questa intesa di fatto si è dato ulteriore concretezza alle misure normative finalizzate a garantire maggiore sicurezza possibile ai cittadini e ai professionisti delle Aziende Sanitarie modenesi, che devono adottare un isolamento domestico o che desiderano isolarsi per proteggere le proprie famiglie. E’ stato raggiunto questo risultato grazie alla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti e davvero grande è stata la disponibilità delle associazioni degli albergatori. Le Aziende Sanitarie, in queste stesse ore, stanno predisponendo l’elenco delle strutture alberghiere, in base alle disponibilità raccolte.

Anche il problema del pasto ha coinvolto il personale sanitario dopo l'applicazione delle disposizioni contenute nei DPCM dove erano ricomprese anche le chiusure delle mense. Per questo si è convenuto, oltre al servizio mensa attivo al Policlinico e Baggiovara, di garantire anche per i dipendenti in servizio presso gli Ospedali di Carpi, Mirandola, Vignola, Pavullo e l’OSCO di Castelfranco, che non hanno una propria mensa, la fruizione del pasto con la consegna dei pasti a cura della CIR Food.

"In questi giorni il personale sanitario sta rispondendo compatto contro un nemico comune, invisibile e pericolosissimo, dando prova di grande dedizione, generosità e impegno, lottando senza sosta a fianco dei pazienti colpiti dal Coronavirus - sottolinenano i sindacati - Per questo non lasceremo mai soli i lavoratori della nostra sanità. Siamo al lavoro tutti i giorni per garantire e tutelare i lavoratori del comparto della sanità, senza urlare e gridare alla luna, ma con la consapevolezza della responsabilità e della necessità del confronto che ci impone questo duro periodo per tutto il personale sanitario".