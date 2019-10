“Più alberi in città”, l’iniziativa Hera per rendere Sassuolo più verde

L’attenzione per l’ambiente è al centro di “Più alberi in città”, l’iniziativa promossa dal Comune di Sassuolo e Gruppo Hera che ha l’obiettivo di piantare 50 nuovi alberi.

Ma come funziona? Semplicemente attraverso un maggiore ricorso alle stazioni ecologiche da parte dei Sassolesi.

Per tutto il 2020 infatti Hera donerà alla città un albero ogni 50 nuovi utenti domestici di Sassuolo che conferiranno i propri rifiuti differenziati alle stazioni ecologiche.

È questo in sintesi il progetto “Più Alberi in Città”, il cui lancio sarà supportato anche da una campagna sui social network e da un piano di affissioni. In aggiunta a ciò, nel mese di novembre verrà donato un albero ogni 25 nuovi utenti.

A chi si rivolge la campagna? Con “nuovi utenti domestici” si intendono i privati intestatari di un contratto TARI che nei dodici mesi precedenti non hanno effettuato conferimenti nelle stazioni ecologiche Hera.

L’obiettivo ultimo è quello di migliorare la qualità dell’aria e mitigare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici: le piante infatti contrastano l'effetto "isola di calore" tipico degli ambienti urbani, oltre ad assorbire inquinanti e CO2. In più questa buona pratica aiuterà a ridurre il fenomeno dell’abbandono di rifiuti e a incrementare la quantità e la qualità della raccolta differenziata.

Le stazioni ecologiche a disposizione dei cittadini di Sassuolo non sono solo quelle presenti sul suolo comunale: grazie ad un accordo tra i comuni della provincia e all’integrazione dei sistemi informatici, i sassolesi possono recarsi indifferentemente in una qualsiasi delle stazioni ecologiche gestite da Hera nel territorio modenese, e solo nel distretto ceramico ce ne sono 10.

Le aperture di questi impianti, molte delle quali previste anche il sabato e la domenica, sono pensate per offrire agli utenti la massima flessibilità di accesso. Il loro elenco, completo di relativi orari e materiali conferibili, nonché degli sconti sulla TARI e delle modalità per accedervi, è disponibile al sito Il Rifiutologo