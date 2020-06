Allenamenti nei parchi della città, 22 società sportive hanno aderito

La giornata sportiva inizia piano, con la ginnastica dolce e le camminate di gruppo diffuse in molti parchi cittadini. Poi arrivano yoga, thai chi e pilates, concentrati soprattutto al parco Amendola, per arrivare al park fitness e alla preparazione fisica per il pugilato, al nordic walking e alla corsa, senza tralasciare la danza, i multisport per i bambini in due summer camp e perfino la preparazione per la pallanuoto al parco Ferrari.

Sono tante le società sportive modenesi che hanno approfittato dell’opportunità offerta dal Comune di Modena di ripartire con le attività utilizzando per tutta l’estate come palestra i parchi e le aree verdi pubbliche, dove è più semplice garantire il necessario distanziamento fisico e la sicurezza delle persone.

“È un’esperienza che sta funzionando bene – commenta l’assessore allo Sport Grazia Baracchi – e ne siamo contenti: il mondo sportivo modenese ha colto l’opportunità di ripartire con la pratica sportiva all’aperto e, oltre ad avere ripreso i contatti con i propri tesserati, sta animando i parchi e le aree verdi della città. Nel frattempo – ha proseguito l’assessore – in vista della ripresa autunnale, il Comune ha aderito alla misura regionale che prevede lo stanziamento di voucher per sostenere la pratica sportiva dei ragazzi e, allo stesso tempo, le società sportive. Il percorso è avviato e avremo indicazioni nel corso dell'estate”.

A circa un mese dal lancio dell’iniziativa, sono 22 le società sportive, associazioni e personal trainer che propongono attività in 18 aree verdi distribuite in tutta la città: i parchi Amendola, Ferrari, XXII Aprile, Venturelli, Città di Londrina, Santa Caterina; il Bonvi park, il parco della Resistenza, quello della Repubblica, il parco del lago di Modena est, dei Torrazzi e quello di via Divisione Acqui; i Giardini ducali; il parco Melotti a Cognento e il parco di Albareto; le aree verdi delle polisportive Gino Nasi e Modena est; il Novi Sad. Tra le discipline praticate anche le camminate per over 65, la ginnastica posturale e propedeutica anche per il ballo del tango, la preparazione atletica per il karate, attività scout con il gruppo Modena 8 (a Cognento), danze popolari e danza swing.

Le società sportive possono continuare a utilizzare le aree verdi cittadine fino al 3 ottobre. L’utilizzo è gratuito e per usufruire dell’opportunità è sufficiente comunicare il luogo e l’avvio delle proprie attività compilando il modulo pubblicato sul sito del Comune (www.comune.modena.it/sport) e inviarlo all’Ufficio Sport del Comune all’indirizzo di posta elettronica certificata (sport@cert.comune.modena.it) o all’indirizzo mail (servizi.sportivi@comune. modena.it). L’attività può essere avviata, salvo diverse comunicazioni da parte dell’Ufficio Sport, trascorsi tre giorni lavorativi dall’invio.

Le società che hanno aderito finora sono Anatomy yoga, i Monelli dello swing, Matangi Aps, Toccacielo Volley Francesco Santi, World Child, Bocciofila Treolmese, Pentathlon Moderno Modena, Il Cassetto dei sogni, Furyu Karate-Do Modena, Accademia pugilistica Modenese, circolo Gardel, Barbara Rossi libero professionista, Officina Danza Studio, Tien Li, Inbal Haim personal trainer, Sea Sub, Uisp Modena, Modena Runners Club, Terra di Danza, Centro Attività Psicosomatiche, Csi Modena, Agesci Modena 8.