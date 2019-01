Rischio neve, a Modena mezzi spargisale ai blocchi di partenza

In vista della probabile nevicata attesa per la giornata di domani, mercoledì 30 gennaio, i tecnici del settore Lavori pubblici del Comune di Modena hanno iniziato il monitoraggio della situazione.

Allertati anche i mezzi spargisale che effettueranno uscite nel corso della giornata, nel caso in cui le condizioni meteo lo richiedano, per prevenire la formazione di ghiaccio, in particolare su tangenziali, cavalcavia, rotatorie, sottopassi e le principali strade del territorio.

In caso di accumuli di neve, sono pronte a intervenire le lame che, nel corso della nottata tra mercoledì e giovedì, inizieranno la pulizia a partire dalle strade del centro storico per consentire il regolare svolgimento della fiera di San Geminiano.

Le informazioni sul Piano neve del Comune di Modena sono disponibili sul sito www.comune.modena.it. È possibile iscriversi anche al nuovo servizio di messaggistica basato sul sistema Telegram (canale @ComuneMO-allerta) per essere informati con tempestività sulla condizione delle strade e sugli interventi dei mezzi in caso di neve o ghiaccio. Le informazioni per iscriversi sono sul sito: www.comune.modena.it/telegram/resta-informato-con-telegram.