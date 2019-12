Lotta alla cimice asiatica, la vespa samurai pronta ad entrare in azione in priamavera

L'Emilia-Romagna è pronta a lanciare in primavera la vespa samurai contro la cimice asiatica, non appena arriverà il via libera del ministero. Lo rende noto la Regione, dopo che nei giorni scorsi si è riunito il gruppo di lavoro. L'obiettivo appunto è partire nella primavera 2020 coi lanci della vespa samurai. Al momento, spiega la Regione, "l'impegno è rivolto ad avere uova di cimici dove riprodurre in primavera le vespe".

Il servizio fitosanitario sta raccogliendo cimici adulte in svernamento: non appena arriverà l'autorizzazione del ministero dell'Ambiente, saranno inseminate con la vespa samurai, che oggi è allevata in condizioni di quarantena da parte del Crea-DC.

Già pronti anche i protocolli di allevamento e l'analisi costi-benefici, da mettere a disposizione delle Regioni per la richiesta di autorizzazione definitiva.

Nel frattempo, viale Aldo Moro mette sul piatto nuove risorse per aiutare gli agricoltori nella lotta alla cimice asiatica. La Regione ha approvato due bandi per un totale di 3,6 milioni di euro: il primo per acquisto e posa di reti anti-insetto (con un budget di 2,6 milioni) e il secondo per progetti innovativi contro la diffusione del parassita (un milione). Il termine per presentare le domande è il 7 febbraio per il primo bando e il 30 marzo per il secondo. Per l'installazione delle reti anti-insetto, in particolare, ogni impresa potrà presentare una sola domanda, da un minimo di 2.500 a un massimo di 250.000 euro, e sono previste premialità a seconda del potenziale agricolo a rischio, del tipo di coltivazioni (pero, kiwi, melo e pesco sono i piu' graditi dalle cimici) e della zona.

Ad esempio sono previsti punteggi più alti per le coltivazioni nei territori di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena. Per quanto riguarda i progetti innovativi, invece, saranno finanziati interventi di lotta biologica, agricoltura sostenibile, sensori e tecniche di cattura. Il contributo della Regione potrà arrivare fino all'80 o al 90% a seconda dei bandi.

