Donazione degli alpini modenesi a favore degli anziani di Sestola

Sabato scorso 19 maggio presso la struttura per anziani "Casa del Sole", gestita dalla locale Parrocchia "San Nicolò da Bari" di Sestola, gli Alpini della Sezione di Modena hanno concretizzato un gesto di solidarietà per migliorare la degenza degli ospiti. Dopo aver aperto una sottoscrizione interna a cui hanno concorso i 41 Gruppi Alpini della Provincia, sono stati raccolti i fondi necessari, e come promesso si è provveduto all'acquisto di 2 sollevatori a soffitto e 4 carrozzine per i non auto sufficienti.

Alle 14,30 vi è stata la consegna della donazione e lo scoprimento di una targa, effettuata dal Presidente della Sezione Alpini di Modena Franco Muzzarelli e dal Consiglio Direttivo, alla presenza del Sindaco di Sestola Marco Bonucchi e del responsabile della struttura Don Stanislao Trojanowski.

L'amministrazione della struttura diretta dalla Sig.ra Ilaria Biagi ha organizzato un festoso ringraziamento rivolto ai numerosi Alpini presenti ma condiviso anche con gli ospiti, che sono i veri beneficiari di questa nuova solidarietà delle Penne Nere modenesi, ripetutamente applaudite e ringraziate per questo gesto, oltre che per aver fatto passare agli anziani una giornata diversa di festa.