Alternanza scuola lavoro nel terzo settore con CSV coinvolge 600 studenti modenesi

Sono 600 gli studenti che il Centro Servizi per il Volontariato sta seguendo nell'esperienza di alternanza scuola lavoro nel mondo del terzo settore di Modena e provincia, per un totale di 26 classi terze coinvolte delle scuole Tassoni, Fermi, Muratori-San Carlo e Sacro Cuore. Il Csv incontra gli studenti in classe per presentare loro il mondo del terzo settore modenese e le opportunità di stage all’interno di associazioni di volontariato, di promozione sociale e cooperative, organizza gli inserimenti e monitora le esperienze di stage che vanno dall’una alle due settimane.

“La cosa più significativa - dicono dal Csv di Modena - è che alla fine dell'esperienza, sono diversi i giovani che decidono di rimanere a fare volontariato all'interno della realtà che hanno conosciuto grazie allo stage”. Da quando l’alternanza scuola lavoro è entrata in vigore a luglio 2015, i numeri di adesioni e scuole coinvolti sul territorio, per quanto riguarda il tema del terzo settore, è aumentato, raggiungendo una media costante che si attesta su 600 studenti per anno scolastico.