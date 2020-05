Omaggio alla Croce Rossa, venerdì alzabandiera in Piazza Roma

Modena celebra la Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa con l’alzabandiera in piazza Roma, di fronte al Palazzo ducale. Venerdì 8 maggio, alle 8.30, verranno issate la bandiera italiana e quella della Croce Rossa, oltre al vessillo dell’Unione europea, sui pennoni collocati in piazza nei pressi di largo San Giorgio. La cerimonia si svolgerà sulle note dell’Inno di Mameli, dell’Inno dell’organizzazione di volontariato e dell’Inno alla gioia (dal 1985 inno ufficiale dell’Unione europea).

All’alzabandiera parteciperanno il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e una delegazione del comitato di Modena della Croce Rossa, composta dal vice presidente Marco Ranuzzi de’ Bianchi, dai consiglieri Nicolò Rubbini e Federica Bisi, dall’ispettrice del corpo infermiere volontarie Morena Ines Caleffi e dal capitano del corpo militare volontario di Croce Rossa Fabio Fangareggi, oltre a quattro volontari, in rappresentanza dell’organismo cittadino che impegna 400 persone. La cerimonia avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza sull’emergenza sanitaria, garantendo il distanziamento interpersonale tra i presenti.

L’iniziativa di venerdì seguirà l’esposizione della bandiera dell’associazione al balcone del Palazzo comunale, avvenuta nella mattinata di lunedì 4 maggio. Con questo gesto il Comune di Modena si era unito alle celebrazioni per la Settimana mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, che ha il culmine appunto nella giornata dell’8 maggio. In quella data ricorre, infatti, la nascita del fondatore del Movimento internazionale Henry Durant. La bandiera rimarrà esposta al balcone del Municipio fino a lunedì 11 maggio, per poi venire riconsegnata all’organizzazione di volontariato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Inoltre, in occasione dell’allestimento del vessillo, i volontari del comitato di Modena avevano affidato al sindaco Gian Carlo Muzzarelli lo stendardo della Croce Rossa italiana.