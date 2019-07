Anagrafe, un percorso dedicato per le carte d’identità in urgenza

Estate, tempo di vacanze di viaggi, e di richieste urgenti di carte d’identità. E il Comune di Modena introduce una novità: un percorso dedicato alla richiesta di carte d’identità in urgenza.

I cittadini che hanno la necessità di richiedere una carta d’identità con urgenza devono recarsi direttamente all’Anagrafe centrale in via Santi 40 con la documentazione che ne comprova l’esigenza quali biglietti aerei, prenotazioni di visite, iscrizioni a concorsi, denunce di furto o smarrimento, tutte le mattine da lunedì a sabato e al giovedì pomeriggio. Dall’erogatore eliminacode si deve selezionare il biglietto indicato con “Cie urgenti motivi documentati”. I motivi, che vengono riportati sul ticket, possono essere di viaggio; di salute; partecipazione a gare/appalti/concorsi pubblici; iscrizioni a scuole/università; furto o smarrimento (in assenza di altri documenti validi e solo per i cittadini maggiorenni).

Per evitare tempi di attesa in sala, è previsto un numero massimo giornaliero di carte urgenti, al mattino fino a 20 dall’apertura alle 8.30, al giovedì pomeriggio fino a 15 dall’apertura alle 14; al superamento del numero massimo consentito il sistema eliminacode non eroga più ticket. L’Anagrafe ricorda che sarà emessa una sola carta per ogni ticket; nei casi in cui la richiesta sia per due o più carte sarà necessario prendere dall'erogatore tanti ticket quante sono le carte richieste.

La carta d’identità si rilascia in versione elettronica, ma in via eccezionale, solo se i tempi di consegna della carta elettronica, che arriva dopo alcuni giorni per posta, non possono soddisfare l’esigenza del cittadino, può essere fatta in emergenza anche la cartacea, sulla base di una circolare del ministero dell'Interno.

I tempi per le carte d’identità elettroniche, a Modena l’attesa media varia da 45 giorni a due mesi, sono dovuti al maggior tempo di lavorazione necessario (la carta d’identità elettronica richiede la completa digitalizzazione del documento, oltre alla raccolta delle impronte digitali), e il sistema informativo nazionale ancora richiede costanti aggiornamenti. Nel 2019, da gennaio a fine giugno, all’Anagrafe di Modena sono state rilasciate 11.587 carte d’identità elettroniche e 593 carte d’identità cartacee per emergenze.

Informazioni al tel. 059 2032077 dalle 9 alle 11 da lunedì a venerdì oppure online sul sito del Comune di Modena