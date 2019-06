Anagrafe di via Santi 40, chiusura anticipata a venerdì 28 giugno

Chiuderà in anticipo, venerdì 28 giugno alle 11, l’Anagrafe centrale di via Santi 40, rispetto a quanto comunicato in precedenza.

La chiusura anticipata a venerdì si attua per consentire agli operatori di partecipare a una assemblea sindacale.

L’apertura al pubblico sarà come al solito alle 8.30 e le attività saranno sospese alle 11, mentre gli uffici di Stato civile, Polizia mortuaria ed Elettorale saranno regolarmente aperti.

I Servizi demografici comunali informano che saranno comunque rispettati gli appuntamenti per le residenze, mentre riguardo agli appuntamenti per le Carte d’identità elettroniche, saranno in parte rifissati in accordo con gli interessati.

Informazioni sul sito del Comune