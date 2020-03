“Andrà tutto bene”: un vino per beneficenza, brindando da casa si aiuterà la Croce Rossa di Modena

La Lambruscheria di Modena e l’azienda Vitivinicola Fangareggi di Correggio organizzano un modo originale per raccogliere fondi per la Croce Rossa Modena impegnata nell’emergenza Covid-19, mettendo in vendita 1000 bottiglie di Lambrusco Salamino in purezza, ogni 2 bottiglie acquistate 1 sarà devoluta al 100% per questa causa.

Le bottiglie saranno caratterizzate da un’etichetta con la frase “Andrà tutto bene” con l’aggiunta di un hastag #soprattuttosestappiamo, come a significare che bevendo un bicchiere in compagnia dei famigliari con cui sei in casa, sarà come bere in compagnia dei volontari.

I compratori delle bottiglie poi sono invitati a postare le foto su instagram con l’hastagh #soprattuttosestappiamo tra tutte le foto sarà scelta quella che trasmetterà il messaggio più positivo per il futuro che riceverà un regalo, ovviamente in vino.

“Si tratta di un messaggio di auguri che guarda al futuro ma che parte da oggi con un aiuto concreto – dichiarano Bardelli e Fangareggi, titolari delle aziende promotrici– in questa primavera in cui abbiamo dovuto rinviare anche la Lambruscolonga non poteva mancare un brindisi virtuale”.

Le bottiglie si possono acquistare solamente online da oggi sul sito Lambruscheria Modena oppure sulle pagine facebook di Vitivinicola Fangareggi e instagram fangareggiwine