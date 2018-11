Sanità. Andrea Ziglio è il nuovo Direttore Medico dell’Ospedale Ramazzini

È Andrea Ziglio il nuovo Direttore Medico dell’Ospedale di Carpi. Nato a Trento, 33 anni, Ziglio ha preso servizio presso l’Ospedale Ramazzini lo scorso 12 novembre, in vista del congedo per raggiunti limiti di età – previsto per il prossimo 1° dicembre – dell’attuale direttore Mario Meschieri, in forze all’Azienda USL sin dal 1985. Stimato pediatra, nella sua carriera Meschieri ha ricoperto il ruolo di Direttore del Distretto di Mirandola dal 2009 al 2016; chiamato all’interno della Direzione operativa aziendale, è stato nominato direttore medico dell’Ospedale di Carpi a marzo 2017. A Meschieri va il ringraziamento dell’Azienda USL di Modena per il prezioso servizio lavorativo svolto in oltre trent’anni di attività professionale.

A lui subentra Andrea Ziglio, presentato nei giorni scorsi dal Direttore Generale ai primari e ai coordinatori infermieristici dell’Ospedale di Carpi e ierggi al Sindaco di Carpi Alberto Bellelli. Laureato con lode in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Verona e specializzato in Igiene e Medicina Preventiva, Ziglio ha perfezionato la formazione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, indirizzando il proprio orientamento professionale prevalentemente alla direzione medica di presidio, formandosi presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Verona e successivamente presso l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento. In qualità di dirigente medico ha prestato servizio alla direzione medica dell’Ospedale di Rovereto (TN).

Da fine 2017 è dipendente dell’Azienda USL di Modena, dove ha lavorato presso la Direzione operativa, occupandosi prevalentemente di governo delle attività di specialistica ambulatoriale e del progetto di riordino delle prestazioni in urgenza fino all'11 novembre scorso.