Anche la Chiesa si ferma, annullate tutte le celebrazioni nelle chiese della provincia

In considerazione dell'Ordinanza regionale sulle misure di prevenzione del coronavirus, anche in accordo con il Prefetto di Modena, nei territori dell’arcidiocesi di Modena-Nonantola e nella diocesi di Carpi le parrocchie e gli enti ecclesiali sospenderanno le attività che rientrano nell’elenco indicato dalla Regione.

Lo riferisce una nota ufficale firmata dall'Arcivescovo Erio Castellucci. "Sono inoltre sospese le celebrazioni liturgiche feriali per l’intera settimana da lunedì 24 febbraio a sabato 29 febbraio compreso. Per quanto riguarda le Messe prefestive di sabato 29 e le Messe festive di domenica 1 marzo, verrà diffuso un aggiornamento entro giovedì sera".

Stop dunque anche ad un importante appuntamento per i fedeli cattolici, quello del Mercoledì delle Ceneri, data di avvio della Quaresima. "In sostituzione della celebrazione del Mercoledì delle Ceneri, il 26 febbraio, i fedeli sono invitati ad un momento di preghiera e meditazione personale e in famiglia, anche con l’ausilio delle celebrazioni trasmesse alla radio e alla televisione".

"I funerali si celebrino in Chiesa chiedendo la presenza di un numero ristretto di persone. È opportuno sospendere per l’intera settimana le benedizioni annuali alle famiglie", chiosa la nota della Curia.