Annullato il mercato "Fatto in Italia" di domenica 8 marzo al Novi Sad

Si informa che viene annullato, in via precauzionale, l'appuntamento di domenica 8 marzo con gli operatori dell'Evento Fatto in Italia. La decisione è stata presa in ottemperanza alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo, che prevedono anche la sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate di carattere non ordinario.

Il 9 marzo, si svolgerà invece regolarmente il tradizionale appuntamento del lunedì al Parco Novi Sad di Modena.