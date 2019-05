Novi Sad, rinviato il mercato straordinario della terza domenica del mese

Il Consorzio il Mercato di Modena informa che domenica 19 maggio il mercato tradizionale della terza domenica del mese non si terrà. La concomitanza nel medesimo giorno col Motor Valley Fest - la manifestazione dedicata alle auto ed ai motori per la prima volta in città – che proprio al Parco Novi Sad avrà uno dei suoi punti di riferimento, ha fatto scegliere al Consorzio il Mercato di Modena, in accordo col Comune di Modena, di posticipare il Mercato straordinario di una settimana.

L’appuntamento con lo shopping di qualità è solo rimandato a domenica 26 maggio 2019 quando i banchi troveranno nuovamente spazio nell’anello a ridosso del Foro Boario dalle ore 7.00 alle ore 14.00.