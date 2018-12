Criteri del bando non rispettati, salta lo spettacolo di capodanno a Carpi

I rapper Mr Rain, il duo dance Marvin e Prezioso e il dj Angemi non saranno in piazza a Carpi per la notte di San Silvestro. E' stato infatti annullato l'evento del capodanno carpigiano, a causa del mancato rispetto di alcuni criteri fissati nel bando pubblico da parte del soggetto vincitore della gara Arpalice Studio - Renegade. Lo rende noto l'Amministrazione con una nota stampa: “In riferimento all'evento di Capodanno, si comunica che a seguito delle verifiche ex lege sui documenti depositati solo in data 27 dicembre dall'operatore economico, provvisoriamente aggiudicatario dell'organizzazione e della gestione dell'evento in oggetto, sono emerse carenze nella comprova dei requisiti speciali richiesti dalla normativa di gara; si evidenzia come la stessa Amministrazione, al fine di assolvere nella massima trasparenza e correttezza del procedimento, abbia svolto un meticoloso controllo che ha portato all'individuazione della carenza".

Oggi dunque, gli uffici comunali hanno comunicato formalmente l'annullamento dell'affidamento e quindi dello spettacolo. Contemporaneamente l'Amministrazione ha cercato di contattare l'operatore economico secondo classificato nel bando il quale, dopo una attenta analisi, ha ritenuto di non essere nelle condizioni di poter subentrare al primo classificato nell'organizzazione dell'evento. Ovviamente in così poche ore non era pensabile correre ai ripari in maniera così agevole.

"Con comunicazione successiva si è provveduto ad inoltrare al terzo ed ultimo classificato medesima richiesta di disponibilità nel poter svolgere l'evento, anch'esso ha ritenuto di non essere nelle condizioni di poter rispondere alle richieste dell'Amministrazione, la quale si vede costretta ad annullare l'evento dell'ultimo dell'anno al fine di rispettare i dettami della legge imposti dal codice dei contratti”, spiega quindi l'Assessorato alla Cultura.