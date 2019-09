Antisismico e a risparmio energetico: ecco come sarà il nuovo palazzetto dello sport di Fiorano

Fiorano Modenese avrà un Nuovo palazzetto dello sport nel quartiere Crociale, completamente antisismico e a risparmio energetico, per sostituire la palestra della Scuola Primaria Luisa Guidotti.

“E’ con soddisfazione che annunciamo l’inizio del lavori di questa importante opera attesa da tempo - riferisce l’assessore ai lavori pubblici Monica Lusetti - Grazie alla collaborazione di tutti, tecnici, impresa e Direzione Didattica, si potrà procedere velocemente alle operazioni più complesse prima dell’inizio delle lezioni”.

Prima dell’inizio delle attività scolastiche si procederà alla separazione strutturale della palestra dall’edificio scolastico per consentirne la sua demolizione in completa sicurezza. Inoltre il cantiere la cui durata arriverà agli inizi del 2021, restituirà alla cittadinanza un nuovo edifico caratterizzato da elevate prestazioni energetiche e strutturali.

Esso infatti sarà il primo edificio NZEB, Nearly Zero Energy Buildign: edificio a consumo energetico quasi zero, di Fiorano Modenese, con un grande risparmio energetico e completamente antisismico, secondo le più recenti normative per rispondere alla classe d’uso IV, talmente elevato da permettere di impiegare la palestra come presidio della protezione civile in caso, ad esempio, di sisma o altre emergenze.

Dal punto di vista funzionale l’edificio potrà ospitare eventi sportivi di tipo agonistico di livello regionale. E’ prevista inoltre una tribuna per il pubblico da 340 persone. Il comfort interno sarà assicurato da vetrate orientate verso Via Tamigi che garantiranno luce naturale e benessere visivo e dall’installazione di pannelli per il contenimento del riverbero acustico.