Pavullo, gli orari estivi della nuova piscina Appennio Blu

Dopo anni di interruzione dell’attività natatoria, in cui anche il Covid19 ha richiesto una parte non secondaria nel ritardare la parte conclusiva dei lavori, Pavullo potrà avere una nuova piscina, struttura con una fondamentale funzione sotto il profilo sportivo, ma certamente altrettanto importante sotto i profilo sociale. In questo modo diamo pertanto il via ad una fase tutta nuova dell’attività sportiva, ricreativa, formativa e del benessere per tutte le età.

Il nuovo complesso sportivo è stato rivisto e modificato in quasi tutti gli spazi, con interventi innovativi sul piano energetico, tecnologico e su quello funzionale, realizzati in modo da ottenere quanto di meglio sia possibile da una struttura di questo tipo.

Appennino Blu Piscina di Pavullo, questa la denominazione completa, prevede: una vasca a sei corsie da 25 metri per attività di nuoto libero e corsistica (altezza massima 160 cm, altezza minima 110 cm), una vasca polivalente per acquaticità e fitness (lunghezza 12 mt, altezza 125 cm, larghezza 6 mt), una terza vasca dedicata a disabili, gestanti ed attività di rieducazione funzionale e benessere (altezza 130 cm, larghezza 9,5 mt, lunghezza 5 mt), area esterna, servizi, uffici e infermeria, bar, ingresso e reception, spogliatoi (uomini, donne, bambini e bambine) con spazi dedicati ai genitori e ai bambini.

Sport e benessere dunque, ma non solo. Costruite attorno al singolo e alla famiglia, da Appennino Blu tantissime opportunità in più per cercare di soddisfare tutte le esigenze: sono previsti corsi di nuoto e fitness, benessere over 60, rieducazione funzionale, attività per persone con disabilità in acqua, attività ludico motorie ed educative, attività agonistiche di nuoto, nuoto pinnato e sincronizzato, ma anche tantissime attività educative e sociali e convenzioni con scuole e strutture ospedaliere. Inoltre, per le famiglie, anche lo spazio Happy Family: la domenica mattina, genitori e figli insieme avranno a disposizione la vasca piccola. Anche bambini e ragazzi, fino a 12 anni, su prenotazione potranno avere la vasca per festeggiare il compleanno con gli amici.

ORARI DI APERTURA

La segreteria dell’impianto è aperta per la raccolta delle iscrizioni ai corsi: i numeri da contattare sono 0536 256239, 3421646161 - info@appenninoblu.it. Per il periodo estivo, la piscina scoperta sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 18 - il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 18.30.

La piscina coperta indoor sarà aperta per il nuoto libero dal lunedì al venerdì, dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 18.00 alle 20.00, mentre il lunedì, mercoledì e venerdì sarà disponibile la corsia dedicata al nuoto anche nella fascia oraria mattutina dalle 7.00 alle 9.30 oltre al sabato mattina dalle 10.00 alle 14.00. Il palinsesto dei corsi attivi durante la settimana è disponibile sul sito www.appenninoblu.it