Sassuolo, riaprono per tutto maggio le storiche "canalette" di piazza Garibaldi

In occasione della manifestazione “Il giro delle Acque”, in programma per domenica prossima 29 aprile, come lo scorso anno le “canalette” di piazza Garibaldi saranno riaperte. Si tratta di un’apertura parziale, che tiene conto dell’occupazione degli esercizi presenti sulla piazza e del cantiere in atto, ma più continuativa rispetto allo scorso anno.

Le Canalette, infatti, rimarranno aperte per tutto il mese di Maggio: un’apertura più prolungata rispetto allo scorso anno che servirà anche come test di tenuta delle condutture sotterranee che verranno alimentate ventiquattr’ore su ventiquattro per tutto il mese, in previsione di un’eventuale riapertura definitiva