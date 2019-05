Transitata la piena del Secchia, riaprono i ponti intorno a Modena

Con il passaggio della piena nel territorio modenese, intorno alle 16.30 di oggi sono stati riaperti i ponti sul Secchia, Ponte Alto a Modena e il ponte dell’Uccellino tra Modena e Soliera, ed è stato riaperto al traffico anche il ponte di via Curtatona, sul torrente Tiepido, dopo la pulizia della strada.

Le infrastrutture erano state chiuse precauzionalmente nel corso della notte in seguito all’innalzamento del livello dei corsi d’acqua a causa delle piogge persistenti.

In mattinata era già stata riaperta al traffico via Gherbella, chiusa nel pomeriggio di domenica nel tratto compreso tra via Baccelliera e stradello San Lorenzo, nei pressi del torrente Tiepido.

Riaperto anche il Ponte di Navicello Vecchio sul Panaro, di competenza della Provincia.

Nel corso della notte e per tutta la giornata tecnici del Comune e volontari di Protezione civile hanno garantito l'attività di monitoraggio di Secchia, Panaro e degli altri corsi d’acqua del nodo idraulico modenese.

Il monitoraggio continuerà anche nel corso della serata e della notte. L'evoluzione del fenomeno è seguita dal Centro unificato di Protezione civile di Marzaglia e dal Centro operativo comunale.