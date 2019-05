Università, parte n via sperimentale l'apertura domenicale della BSI di via Campi

Novità importante per gli studenti del'Università di Modena e Reggio Emilia, che potranno usufruire d'ora in avanti dell'apertura domenicale della Biblioteca Scientifica Interdipartimentale, situata nel campus di via Campi. La sperimentazione partirà da Domenica 19 maggio dalle 9 alle 19 e durerà circa 10 mesi. La biblioteca sarà aperta dalle 9.00 alle 19.00.

"Come Unione Universitaria - UDU nell'ultimo bilancio di Ateneo avevamo chiesto che la zona campus venisse potenziata con spazi studio aperti alla domenica; per questo in Consiglio di amministrazione abbiamo stanziato un piccolo fondo dedicato all'apertura domenicale BSI. Questa è un importante conquista dopo mesi di lunghe trattative con l’Ateneo e Lo Sba - spiega l'associazione della sinistra studentesca - Questa è un importante vittoria per Modena Città Universitaria, in città non ci sono molti luoghi attrezzati ed ospitali in cui gli studenti possono studiare, da oggi c'è un posto in più e speriamo che nei prossimi mesi ce ne siano altri".