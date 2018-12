Neve sul Cimone, apre ufficialmente la stagione sciistica

Per gli appassionati di sci e snowboard è ormai terminata l'attesa dell'apertura sciistica sul nostro Appennino. Sabato 15 dicembre gli impianti del Comprensorio del Cimone riaprono ufficialmente. Nei giorni scorsi i cannoni hanno lavorato incessantemente per innevare le piste principali con neve artificiale, ma il meteo è giunto in soccorso ai gestori facendo cadere fiocchi "veri" su gran parte del massiccio montuoso e di conseguenza rendendo già percorribili le piste.

Per verificare le aperture degli impianti e le condizioni della neve si può fare riferimento al sito web del consorzio Cimone Sci con aggiornamenti in tempo reale.