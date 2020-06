Formigine, aperte le iscrizioni per i servizi scolastici di prolungamento orario, trasporto e ristorazione

Fino al 31 luglio, è possibile iscriversi online ai servizi scolastici a domanda individuale del Comune di Formigine, ovvero: prolungamento orario per le scuole dell’infanzia e primarie, ristorazione scolastica per le scuole dell’infanzia e primarie (solo per le nuove iscrizioni), trasporto scolastico per le scuole primarie e secondarie di primo grado, nonché al progetto “Bimbibus, Andiamo a scuola a piedi con gli amici”.

Una volta recuperate le credenziali FedERa (identità digitale) già utilizzate gli anni scorsi per le iscrizioni, oppure utilizzando le credenziali nazionali SPID, si può accedere all’area servizi online, dalla quale sarà possibile completare la pratica. Per chi necessita di assistenza (sia per ottenere le credenziali digitali, che nella compilazione della pratica), è disponibile presso lo Sportello del Cittadino un operatore con il quale prendere appuntamento al numero 059/416167.

Afferma l’assessore a Formigine Città dei bambini Simona Sarracino: “Partiamo con le iscrizioni per i servizi scolastici organizzati dal Comune, anche se dovremo attendere le Linee guida per la precisa organizzazione degli stessi relativamente alle regole anticontagio. Sarà comunque cura del Servizio Istruzione fornire agli utenti tutte le informazioni necessarie. Intanto, abbiamo fortemente sostenuto i gestori privati dei centri estivi affinché potessero fornire risposte alle famiglie, e infatti ne sono già partiti 10, mentre altri 8 si attiveranno dal 15 giugno. Da domani, anche noi amministratori inizieremo a visitare i centri estivi, che quest’anno hanno tutti un coordinamento pedagogico, interno, oppure fornito dall’Unione dei Comuni del Distretto ceramico. Fino al 19 giugno, è possibile partecipare al Bando conciliazione per la riduzione della retta”.

Le iscrizioni ai servizi comunali di prolungamento orario (pre scuola e post scuola) e trasporto scolastico hanno valenza annuale. Per il solo servizio di ristorazione scolastica, coloro che utilizzano già il servizio sono automaticamente confermati, salvo rinuncia scritta. La richiesta d’iscrizione dovrà quindi essere presentata solo da chi si iscrive per la prima volta al servizio, ed anche nell’anno di passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria. Tutti gli anni, invece, le famiglie interessate dovranno inviare al centro pasti le certificazioni mediche o le autocertificazioni relative a diete modificate (diete.cpformigine@cirfood.com).