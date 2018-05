Spezzano, inaugura la stagione estiva della piscina comunale

Con l’arrivo della stagione estiva, è fissata per il week end del 19 maggio la riapertura della piscina comunale di Spezzano. L’impianto, rinnovato l’anno scorso, offre un servizio migliore e nuovi spazi natatori a tutti gli abitanti di Spezzano e dintorni e ai turisti che arriveranno nel distretto ceramico, grazie anche alla rinnovata gestione della società H2Mo che nasce dall’unione dei due leader indiscussi dell’acqua a Modena, Piscine Pergolesi e Piscine Dogali.

Per quanto riguarda il mese di maggio la piscina avrà i seguenti orari ridotti: il week end del 19 e 20 maggio sarà possibile usufruirne dalle 11 alle 18, la settimana successiva dal 21 al 25 maggio sarà aperta dalle 12 alle 17 mentre il week end tornerà l’orario esteso dalle 11 alle 18; stesso discorso per l’ultima settimana di maggio, che dal 28 al 31 seguirà l’orario infrasettimanale delle 12-17.

Da venerdì 1 giugno invece l’impianto seguirà nei giorni feriali l’orario 10-19 mentre per sabato, domenica e festivi anticiperà l’apertura alle 9 e manterrà l’orario di chiusura delle 19.

La piscina è fornita di solarium, ampio giardino, noleggio di lettini e ombrellone, bar, e due vasche, una da 25x12,50 mt e una per bambini di 5x5 mt. Sono disponibili anche corsi di fitness e di nuoto sia tramite lezioni singole sia con abbonamenti da 5 o 10 lezioni.

Confermato anche per quest’anno il centro estivo e, novità della stagione 2018, la possibilità di prenotare feste di compleanno per bambini per gruppi superiori a 15 persone (previo accordo in segreteria).

La piscina di Spezzano, inserita nell’oasi del Centro Sportivo Ciro Menotti, si trova in via Ghiarella n. 221 a Fiorano Modenese. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la segreteria al n. 351/0466784 oppure recandosi direttamente presso l’impianto.