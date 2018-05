Piscine Pergolesi, lunedì 11 giugno si apre la stagione estiva 

Da lunedì 11 giugno a domenica 2 settembre 2018 arriva l'estate anche alle Piscine Pergolesi, impianto comunale di Modena dal 2013 sotto la gestione di Pergolesi Sport. L’impianto natatorio di via Divisione Acqui a Modena sarà aperto tutti i giorni feriali dalle 6.30 alle 19 e dalle 9 alle 19 al sabato, domenica e festivi; in più nuoto in corsia, sia diurno che serale (lunedì, mercoledì dalle 19 alle 22, martedì e giovedì dalle 20.30 alle 22 e venerdì dalle 20 alle 22) e la possibilità per i neogenitori di fare attività in vasca con i propri figli (tutte le domeniche mattina e nei giorni festivi dalle 9 alle 13).

Un programma ricco e dinamico quello della prossima estiva 2018, che prevede corsi di nuoto e fitness di ogni tipo: acquagym, idrobike, acquatonic e tantissimi altri; acquaticità e gestanti; trattamenti per il benessere come il nuoto antalgico, adattato, ginnastica posturale, acqua pilates.

Per i bambini compleanni in piscina il sabato pomeriggio e il centro estivo Acqualand, in collaborazione con CSI Modena e con lo staff di Sweet Team che garantisce una preparazione specifica nel nuoto, nuoto pinnato e sincronizzato. L’offerta del centro estivo prevede divertenti attività ludico ricreative, laboratori e giochi divertenti per bambini e ragazzi fra i 5 e i 13 anni dall’11 giugno al 31 agosto (con la sola pausa dal 10 al 19 agosto, per info e iscrizioni - info@piscinepergolesi.net).

In più, tantissime novità: lezioni di twis bar e palo con doppio istruttore, tutti i martedì dalle 19.15 alle 20.15 lezione fitness a sorpresa nel parco, eventi fitness gratuiti al venerdì da segnare in agenda per il 15 giugno, il 6 luglio e il 3 agosto alle ore 19 e un ricco programma di eventi anche per la giornata di Ferragosto. Novità anche sul fronte benessere: tutti i sabato mattina alle ore 9.30 risveglio pilates gratuito nel parco, tutti i giovedì sera di luglio e agosto pilates al tramonto nel parco estivo e, sempre di sabato, a disposizione dalle 9 alle 13 un operatore per trattamenti benessere gratuiti: il 9 giugno osteopatia, il 16 giugno riflessologia plantare, il 23 giugno massaggio olistico e il 30 giugno posturologia.

Per info: tel 059 373337, info@piscinepergolesi.net.