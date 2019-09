Al Centro Fauna "Il Pettirosso" arrivano anche le api

Nell’anno in cui i cambiamenti climatici hanno messo in difficoltà le api come non mai, "Il Pettirosso" di Modena ha accolto nel suo centro anche gli imenotteri. In collaborazione con l’apicoltore Luca Serri di Soleterra, sono arrivae quattro arnie, per un totale di circa 20mila api, trasportate durante la scosa notte come è uso fare.

"Le api sono insetti meravigliosi, essenziali per la biodiversità e per la produzione del cibo, quindi per la nostra sopravvivenza. Speriamo che averle presso di noi ricordi a tutti che anche loro sono, purtroppo, a rischio di estinzione e con loro anche l'umanità intera. Purtroppo cambiamenti repentini di temperature i tanti prodotti chimici nelle campagne rendono estremamente vulnerabili questi piccoli amici", spiagano dal Pettirosso.