Appennino, mezzi spartineve già in azione a Frassinoro

In Appennino gli operatori provinciali della viabilità sono tuttora al lavoro per completare la pulizia delle strade da rami e fogliame, caduti a causa del forte vento, in particolare nella serata di lunedì 29 ottobre. Gli ultimi interventi si stanno concentrando nella zona di Frassinoro dove sono dovuti uscire anche i mezzi spartineve; nella zona vicino al passo delle Radici, infatti, lungo la provinciale 324, sono caduti quasi dieci centimetri di neve.

Nella mattina di martedì 30 ottobre è stata riaperta a Guiglia la strada provinciale 623 del passo Brasa, interrotta per precauzione dalla serata di lunedì per la caduta di porzioni della copertura di un capannone a causa del forte vento.

Chiusure temporanee a causa dei rami caduti sulla carreggiata si sono verificate, sempre nella serata di lunedì, anche sulla provinciale 324 a Sestola, sulla sp 21 a Prignano e a Monchio di Palagano lungo la provinciale 24, dove sono intervenuti gli operatori provinciali per liberare la carreggiata.

Tutte le strade provinciali sono regolarmente percorribili.