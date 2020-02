Via libera alla ristrutturazione delle "De Amicis", lavori nell'estate 2021

Non solo un miglioramento sismico ma anche una importante ristrutturazione, con la realizzazione di una nuova palestra di dimensioni idonee alla necessità della scuola, il completo rifacimento dei servizi igienici esistenti, la predisposizione di nuovi servizi per il personale e la realizzazione della rampa per disabili in posizione attigua agli spazi dedicati per le attività.

È l’intervento che interesserà la scuola primaria De Amicis in viale Caduti in Guerra 82 a Modena. La Giunta comunale nelle scorse settimane ha infatti approvato il progetto definitivo e i lavori, una volta concluso l’iter e approvato anche il progetto esecutivo, saranno assegnati tramite gara d’appalto, con aggiudicazione provvisoria prevista entro settembre e avvio lavori nell’estate 2021 ad attività scolastica conclusa. L’intervento, per un importo complessivo di 2 milioni 485 mila euro, sarà finanziato per circa 1 milione 740 mila euro attraverso mutui Bei (mutui trentennali contratti dalla Regione Emilia Romagna con oneri a carico dello Stato per realizzare interventi di edilizia scolastica) e per 745 mila euro in autofinanziamento da parte del Comune.

Scopo dell’intervento sono la ristrutturazione dell’edificio, che risale al 1910-12 e ha un interesse storico-culturale tale da richiedere una particolare attenzione agli aspetti conservativi, il consolidamento sismico, l’ottenimento del Certificato di prevenzione incendi e il miglioramento delle condizioni di manutenzione, igieniche e di funzionalità, con un complessivo riequilibrio architettonico, strutturale e funzionale dell’edificio.

I lavori, che dureranno circa un anno e mezzo e saranno organizzati in due fasi, prenderanno il via in estate, così da consentire il temporaneo trasloco di alcune aule nell’adiacente scuola Paoli. L’attività scolastica sarà infatti garantita senza disagi e senza necessità di trasferimento delle classi in altra sede durante il cantiere attraverso l’occupazione temporanea di alcune aule della scuola media. Nella seconda fase dei lavori, in particolare, la scuola verrà traslocata nella zona ristrutturata e i lavori potranno procedere nelle parti da completare.

Nel dettaglio, le aule saranno dieci e in grado di ospitare 25 alunni, per un totale di due sezioni. Saranno ripristinate nella posizione originale nel corpo centrale, dove verranno collocati anche gli spazi per la mensa: due refettori da 48 posti ciascuno, dotati di uscite di sicurezza ed espandibili negli spazi polifunzionali. A fianco dei refettori sarà predisposto un locale per la distribuzione dei pasti.

Nel progetto particolare attenzione è dedicata alle disabilità, cui sarà dedicata la torretta nord, vista la presenza dell’ascensore e la vicinanza all’area parcheggi, con aula di sostegno, aula ‘morbida’, spazio polivalente e servizi igienici. Sempre per facilitare l’accesso, sarà collocata qui la nuova rampa esterna per disabili in sostituzione di quella attualmente esistente. L’intera scuola sarà accessibile ai disabili, salvo gli spazi tecnici, i sottotetti e gli interrati.

Al primo piano saranno collocati il laboratorio di scienze, la biblioteca e lo spogliatoio degli alunni, i servizi igienici e una rampa con scale per il superamento del dislivello verso la palestra. L’ultimo piano della torretta nord sarà interamente dedicato al personale docente, con spazi polivalenti e un deposito materiali didattici. Nell’ala nord, al primo piano, sarà realizzata la nuova palestra da 172 metri quadrati, dotata di ripostiglio per gli attrezzi.

Nella torretta sud rimangono pressoché confermate le funzioni esistenti al piano terra con uno spazio per assistenti scolastici, due ambienti polifunzionali e i servizi igienici. Al primo piano troveranno collocazione il laboratorio arte, il laboratorio musica e una piccola biblioteca insegnanti, oltre ai servizi igienici. Sul secondo piano non sono invece previsti interventi.

Tutti i servizi igienici saranno rifatti completamente e ogni blocco sarà dotato di bagno per disabili. I servizi a disposizione degli alunni saranno quattro e, a fianco di questi, saranno predisposti altri quattro bagni destinati al personale.

La dotazione della scuola sarà completata con la realizzazione di 11 posti auto di cui due riservati a disabili, con accesso da via Reggianini in zona separata dagli spazi gioco per bambini.

Oltre agli interventi strutturali volti a garantire un consolidamento complessivo e un miglioramento della resistenza dell’edificio in caso di eventi sismici, è previsto il rifacimento degli impianti elettrici, in canaline esterne, dell’impianto di riscaldamento della nuova palestra, che sarà del tipo a pavimento radiante, e degli impianti di scarico e relative fosse biologiche.