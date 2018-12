Castelfranco Emilia, riapre il tratto centrale di Corso Martiri

L'Amministrazione Comunale comunica che da lunedì prossimo 17 dicembre riaprirà al traffico il tratto di Corso Martiri tra le chiese di Santa Maria Assunta e San Giacomo, oggetto dei lavori di riqualificazione nell’ambito del progetto di riammodernamento del centro storico di Castelfranco Emilia. Si completa così la prima fase del cantiere, che interessa, oltre a Corso Martiri, anche Piazza e Via Garibaldi.

I lavori di demolizione della pavimentazione esistente e di realizzazione della nuova pavimentazione su Via e Piazza Garibaldi, invece, avranno inizio subito dopo le festività natalizie, per completarsi, secondo programma, entro la fine del mese di marzo, condizioni meteo permettendo.

“E' con grande soddisfazione che riapriamo al transito il tratto di via Emilia interessata dai lavori, nell'ultima settimana prima delle festività natalizie, cercando, per quanto possibile, di ottemperare ad un impegno preso dall'Amministrazione Comunale di ridare alla cittadinanza l'uso completo della strada entro le festività stesse. Lo sforzo profuso dalla ditta appaltatrice, sotto la supervisione della struttura tecnica del Comune di Castelfranco Emilia, ha potuto garantire il raggiungimento dell'obbiettivo, possibile anche grazie alle favorevoli condizioni meteo di queste settimane oltre alla disponibilità delle maestranze e alla pazienza dei commercianti e degli avventori”, affermano il sindaco Stefano Reggianini e l’assessore ai Lavori Pubblici Denis Bertoncelli.

Parallelamente l'Amministrazione Comunale rende noto che è già in corso la procedura di gara per la riqualificazione del tratto di Corso Martiri tra le due circondarie, secondo stralcio del riammodernamento del centro storico, funzionale alla realizzazione di una serie di interventi di abbellimento, rifunzionalizzazione impiantistica e installazione di una serie di sistemi di sicurezza della viabilità interna al centro storico stesso. Inoltre, è in corso la gara d'appalto per la manutenzione straordinaria della viabilità del capoluogo che prevede anche la sistemazione e la riasfaltatura delle vie laterali a Corso Martiri.