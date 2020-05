Apre la sede della Fondazione Hospice Modena, ok al progetto di Villa Montecuccoli

Anche se appare difficile in questo periodo di grave crisi sanitaria, economica e sociale, guardare al futuro significa portare avanti i progetti che rafforzano le difese della nostra comunità, in particolare delle persone più fragili. L’attuale emergenza sanitaria evidenzia infatti ancor più le criticità dell’assistenza ai pazienti con malattie irreversibili e del fine-vita. Le morti da coronavirus hanno tutte in comune la dolorosa solitudine dei pazienti e delle loro famiglie.

“Per questo, anche se le iniziative finora condotte all’insegna di una grande partecipazione sono inevitabilmente ferme – sottolinea il Presidente della Fondazione Gabriele Luppi – continuiamo a lavorare per realizzare l’Hospice Territoriale di Modena a Villa Montecuccoli di Baggiovara. ”

“Un’altra caratteristica che ricorderemo di questa emergenza – aggiunge il Sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli - è la grande solidarietà che i Modenesi hanno saputo mettere in campo; la stessa che non è mai venuta meno per i progetti più sentiti dai nostri cittadini, anche nei momenti più difficili”.

II primo compleanno della Fondazione, oggi 21 maggio 2020, è anche l’occasione per ricordare Cristina Pivetti nel terzo anniversario della scomparsa e ringraziare i genitori che con generosità hanno sostenuto la nascita della Fondazione e consentito oggi l’apertura di una sede operativa in via Vignolese 281, punto di riferimento per tutte le attività del progetto hospice, aperto per informazioni e modalità d'aiuto ai cittadini.

Con la prima fondamentale autorizzazione alla ristrutturazione di Villa Montecuccoli a Baggiovara da parte della Sovrintendenza di Bologna, sulla base del progetto di restauro realizzato “pro bono” dall’architetto Francesco Gentilini, si è compiuto in questi mesi un passo decisivo per la concretizzazione dell’iniziativa, per la quale è stato accordato un rilevante finanziamento pubblico.