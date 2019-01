Apre il nuovo sportello Hera a Bastiglia

Apre il 4 gennaio, a Bastiglia, il nuovo sportello Hera al servizio delle famiglie e delle imprese del territorio. Il nuovo ufficio si trova presso il Palazzo Comunale in piazza della Repubblica 57. L’iniziativa s’inserisce nel contesto di un vasto programma di investimenti di Hera sui canali di contatto che, insieme al web e al call center, riserva grande importanza anche al tradizionale servizio di sportello fisico.

Il nuovo sportello Hera di Bastiglia è stato pensato con l’obiettivo di dare risposta alle esigenze di famiglie e imprese in merito soprattutto alla Tariffa Puntuale. I clienti potranno comunque rivolgersi agli operatori anche per informazioni sugli altri servizi gestiti dal Gruppo Hera.

Lo sportello sarà aperto tutti i venerdì, dalle 8.30 alle 12.30. I residenti e le aziende di Bastiglia potranno comunque continuare a fare riferimento agli altri uffici Hera sul territorio e al Servizio Clienti telefonico, con chiamata gratuita sia da fisso sia da cellulare. Il servizio è disponibile da lunedì a venerdì dalle 8 alle 22, il sabato dalle 8 alle 20. I numeri da comporre sono 800.999.500 per i clienti domestici e 800.999.700 per i clienti non domestici. Sempre attivi, inoltre, anche i canali digitali, con Hera On Line e la app My Hera.

Il ritiro delle Carte Smeraldo e degli eco kit di sacchi e contenitori per la raccolta differenziata – sia in caso di nuove utenze sia in caso di rottura o smarrimento delle dotazioni già consegnate – avviene presso la stazione ecologica. Quella di Bastiglia si trova in via Leonardo da Vinci 2 ed è aperta tutti i martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18.