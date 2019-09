Al Centro Soccorso Animali una nuova area per i gatti in difficoltà

Da ieri a Modena c’è una nuova casa per i gatti in difficoltà: grazie a LAV e alla generosità di un donatore, il Signor Roberto, che ha deciso di intestare un polizza-vita alla sede locale dell’associazione, presso il Centro Soccorso Animali di via Nonantolana a Modena è stata inaugurata un’area dedicata ai gatti, in ricordo di Roberto e del suo amore per questi animali.

È stata una mattinata di festa, per aprire le porte di un luogo che potrà aiutare moltissimi animali, far conoscere le due associazioni, raccogliere fondi e donazioni per i quattrozampe, avvicinare i bambini al rispetto degli animali, con giochi, foto e attività dedicate ai più piccoli e, non da ultimo, per ricordare chi ha reso possibile tutto ciò, con la consegna di una targa in memoria.

La storia inizia da lontano, quando il Signor Roberto, pensionato, intesta una polizza assicurativa alla sede LAV di Modena, che conosceva e stimava per le sue attività e l’instancabile impegno sul territorio. Quando Roberto viene purtroppo a mancare, l’associazione decide di impiegare il suo lascito destinando i fondi a un progetto da realizzare presso il Centro Soccorso Animali di Modena e insieme - con un enorme impegno da parte dei volontari – le due associazioni costruiscono una struttura dedicata ad ospitare gatti bisognosi e in cerca di adozione.

Ma la storia non è ancora finita: già prima della sua inaugurazione, avvenuta ieri, la struttura ha già accolto e curato una prima ospite inattesa, una gattina schiva e inavvicinabile, in stato di gravidanza, che, grazie alla pazienza dei volontari di LAV Modena, viene portata nella nuova struttura del CSA dove, in poche ore, forse sentendosi sicura e accudita, dà alla luce quattro splendidi gattini in perfetta salute!

Si tratta di una piccola storia a lieto fine, che si intreccia con quella di Roberto e con il suo amore per gli animali: il suo gesto ha fatto la differenza nella vita di questi gatti e lo farà anche per tutti i futuri ospiti del nuovo gattile del Centro Soccorso Animali di Modena.