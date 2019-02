Giro d'Italia, l'arrivo a Modena sarà uno sprint in via Emilia Ovest

Lo striscione dell’ultimo chilometro sarà in largo Aldo Moro, proprio di fronte all’ingresso dell’istituto Corni, e poi un rettilineo fino all’arrivo in via Emilia Ovest, all’altezza del parco Ferrari, per quella che si preannuncia, in base alle previsioni degli esperti, come una volata con il gruppo abbastanza compatto al termine di una tappa di 147 chilometri completamente in pianura.

Si concluderà così, martedì 21 maggio, la decima tappa del Giro d’Italia Ravenna-Modena con i ciclisti che entreranno nel territorio provinciale a Camposanto per poi transitare per Bomporto e raggiungere la città percorrendo la Nonantolana, il cavalcavia di via Ciro Menotti e poi la strada fino a Largo Garibaldi girando a destra per la via Emilia centro. Da qui un suggestivo percorso sul pavè fino a piazza Sant’Agostino, passando sotto la Ghirlandina in un vero e proprio omaggio a Modena, per la volatona finale sull’asfalto della via Emilia, dopo largo Aldo Moro, con il traguardo posto proprio a lato del parco Ferrari.

I responsabili della manifestazione stanno definendo in questi giorni gli ultimi dettagli organizzativi con i tecnici del Comune per individuare nell’area del parco Ferrari gli spazi per le attrezzature logistiche e le aree di sosta per i mezzi di squadre, sponsor, produzioni televisive e personale tecnico.

Si stanno valutando anche tempi e modi per la chiusura delle strade nell’area interessata alla corsa, che comunque riguarderanno solo la giornata di martedì 21 maggio.

Il lavoro dei tecnici riguarda anche gli interventi da realizzare sul tracciato del percorso sia rispetto alla rimozione di cassonetti o di altri elementi che possono essere d’intralcio sia riguardo alla potatura di alberature per garantire le riprese televisive. Naturalmente si stanno valutando anche eventuali esigenze di asfaltatura di tratti di strada qualora si rilevino fessure o sconnessioni da livellare.

Nella zona del parco Ferrari troverà posto anche una tribuna da 186 posti e l’Open village aperto al pubblico, mentre per le strutture della sala stampa, il cosiddeetto Quartiertappa dove sono attesi tra i 100 e i 150 giornalisti da tutto il mondo, verrà utilizzato il Pala Molza. Qui verranno allestite 120 postazioni di lavoro (oltre a un’area esclusiva per i giornalisti della Gazzetta dello Sport), una sala per conferenze stampa con almeno 50 posti e una sala fotografi e broadcaster con almeno 60 postazioni di lavoro.

Tutte le informazioni sul Giro d’Italia a Modena si possono consultare sulla pagina internet www.comune.modena.it/giroditalia dove verranno pubblicate anche le notizie sugli appuntamenti in programma in vista dell’arrivo della carovana rosa.