Pavullo, assegnati i lavori per il rifacimento dei "Carrai"

Anas comunica che è stato stipulato il contratto relativo ai lavori per la sistemazione delle curve ‘Carrai’ e ‘Acquabuona’, vale a dire il tratto della statale 12 dell'Abetone dal km 139,344 al km 140,155, nel territorio comunale di Pavullo nel Frignano. Un punto delicatissimo per la viabilità locale, che soprattutto in inverno diventa una vera e propria trappola per molti mezzi, finendo per congestionare completamente la circolazione lungo la principale arteria che collega il Frignano alla pianura.

L'intervento, del valore di oltre 5 milioni di euro, è stato affidato al Consorzio Stabile Modenese S.C.p.A.. Da contratto l'azienda avrà a disposizione 504 giorni per l’esecuzione dei lavori: in altre parole il nuovo tratto stradale dovrà essere consegnato entro il settembre del 2019. Soltanto nelle prossime settimane saranno rese note le modalità dei lavori e le conseguenti modifiche alla circolazione.