Riqualificazione dell'ex Diurno di piazza Mazzini, assemblea in centro

Il progetto per la riqualificazione e il restauro dell’ex Diurno di piazza Mazzini, che la giunta comunale approverà nei prossimi giorni, verrà presentato in un’assemblea pubblica martedì 20 novembre alle 20.30 nella sala di Rappresentanza del Municipio, in piazza Grande. L’iniziativa è promossa insieme al Quartiere 1 del centro storico.

Oltre al sindaco Gian Carlo Muzzarelli saranno presenti gli assessori Giulio Guerzoni (Lavori pubblici), Irene Guadagnini (Quartieri e Partecipazione), Andrea Bosi (Centro storico), il presidente del Quartiere 1 Franco Maria Tonelli, progettisti e tecnici.

L’assemblea sarò anche l’occasione per fare il punto sull’andamento del cantiere di riqualificazione di piazza Mazzini, di cui l’intervento sul Diurno rappresenta il secondo stralcio, i cui lavori stanno proseguendo con una certa celerità: dopo il rifacimento delle reti sotterranee realizzato in estate, è già stata collocata una buona parte della pavimentazione in lastre di granito e si sta intervenendo nella zona di fronte alla Sinagoga dove è prevista una lama d’acqua che richiamerà la presenza di canali sotterranei, sul modello di ciò che è stato fatto in piazza Roma.