Un’asta di quadri e fotografie: raccolti a Nonantola oltre 9mila euro per beneficenza

Durante il periodo di emergenza Coronavirus è emerso, ancora una volta, il notevole impegno dei nonantolani nel mettersi in moto con iniziative a favore della comunità.

L’Associazione ricreativa culturale “La Clessidra”, tramite i propri gruppi associati “NonantolArte” e “PhotoNonantolArte” ha organizzato una raccolta fondi per beneficenza attraverso un’asta di quadri e fotografie online partita il 12 aprile e terminata domenica 3 maggio. All’iniziativa hanno partecipato 125 artisti e fotografi donando gratuitamente 300 dipinti/fotografie e sculture.

“La grande generosità degli artisti - spiega Gianfranco Cavatton Presidente dell’Associazione La Clessidra - nel regalare le opere, accompagnata all’interesse dei cittadini per l’arte e alla voglia di partecipare a una iniziativa di beneficenza , ha consentito all’Associazione “La Clessidra” di raccogliere nelle 3 settimane dell’asta ben 9.575 euro da destinare a Enti e Associazioni in prima linea nella lotta al Covid-19”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La Direzione dell’Associazione “La Clessidra”, in accordo con “NonantolArte" e “PhotoNonantolArte", ha stabilito di suddividere la somma raccolta nel seguente modo: 3.500 euro saranno destinati al Comune di Nonantola per sostenere le spese per l’emergenza Covid-19, altri 3.500 euro alla Croce Blu Pubblica Assistenza e al 118 di Modena e provincia, 1.500 euro saranno devoluti alla Protezione Civile e alle associazioni territoriali di Protezione Civile, infine 1.000 euro alla Parrocchia di Nonantola.