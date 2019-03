Astrofili modenesi mostrano le stelle ai concittadini con un telescopio in piazza Grande

L'associazione GAGBA ha organizzato in concomitanza con l'evento 2019 di "Mi illumino di meno" un'iniziativa collaterale in cui propone ai modenesi di osservare le stelle da piazza Grande sfruttando le ore in cui non sarà illuminata.

L'iniziativa in piazza Grande è la conclusione di un progetto più ampio che ha consegnato in precedenza il miglior premio ad una scuola elementare per il disegno che meglio rappresentasse i temi dell'inquinamento luminoso, mentre per l'occasione nel Palazzo Comunale è stata organizzata una mostra con le fotografie del cielo stellato scattate dall'associazione degli Astrofili.